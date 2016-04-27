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    Трое армянских военнослужащих ранены на оккупированных территориях Азербайджана

    Состояние одного из них тяжелое

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На оккупированных территориях Азербайджана в результате нарушения Арменией режима прекращения огня получили ранения трое армянских военнослужащих. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил начальник военно-медицинского управления министерства обороны Армении, полковник Камавор Хачатрян. 

    По его словам, состояние одного раненого тяжелое. 

    Отметим, что прошлой ночью в результате нарушения армянской стороной режима прекращения огня смертельное ранение получил еще один армянский военнослужащий Айк Самвелович Минасян 1996 года рождения.

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