Трое армянских военнослужащих ранены на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На оккупированных территориях Азербайджана в результате нарушения Арменией режима прекращения огня получили ранения трое армянских военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил начальник военно-медицинского управления министерства обороны Армении, полковник Камавор Хачатрян.

По его словам, состояние одного раненого тяжелое.

Отметим, что прошлой ночью в результате нарушения армянской стороной режима прекращения огня смертельное ранение получил еще один армянский военнослужащий Айк Самвелович Минасян 1996 года рождения.