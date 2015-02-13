Томас Де Ваал: Перемирие в Карабахе под угрозой

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Будет ли в этом году война в Нагорном Карабахе? Каждый год, начиная с подписания перемирия в 1994, ответ был: "нет"". Как сообщает Report cо ссылкой на carnegie.ru, об этом в своей статье пишет аналитик Фонда Карнеги Томас де Ваал.

В своей статье автор пишет о наблюдающихся в последние месяцы вооруженных инцидентах на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе, а также о сбитом армянском вертолете.

Де Ваал напоминает о вертолете, который был сбит вооруженными силами Азербайджана. "По-видимому, он оказался на неформальной пятикилометровой зоне запрещенной для полетов, о которой договаривались стороны", - считает он, добавляя, что инциденты также распространились на границу между Арменией и Азербайджаном.

Аналитик считает, что основной аргумент для того, чтобы избегать войны остается тем же — катастрофический ущерб, который она нанесет всем.

Де Ваал отмечает, что у Азербайджана больше стимулов, чтобы отвоевать свое де-юре территории.

"Если конфликт все-таки когда-нибудь разгорится, это будет полномасштабная война между странами Арменией и Азербайджаном", - уверен аналитик.

По его словам, Азербайджан сегодня сильнее, чем 10 лет назад, но и Армения периодически демонстрирует, что они сильны в военном смысле "и могут сами предпринимать операции".

"Все это делает ситуацию вокруг Карабаха более угрожающей, даже без упоминания резонанса украинских событий и мрачного геополитического контекста. Следует срочно уделить внимание проблеме с тем, чтобы ослабить ситуацию до прихода весны и долгого, жаркого и потенциально опасного лета",- резюмирует аналитик.