The Washington Times: США следует прекратить финансировать сепаратистов в Нагорном Карабахе

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Влиятельное американское издание The Washington Times призвало Вашингтон прекратить финансовую поддержку оккупированных Арменией территорий Азербайджана - Нагорного Карабаха. Как сообщает Report, об этом говорится в статье "Теряя моральный ориентир в вопросе Нагорного Карабаха" ("Losing the moral compass over Nagorno-Karabakh").

По мнению автора, американская внешняя помощь - это не столько цифра, сколько заключенное в ней послание. Пример тому - Нагорный Карабах - всемирно признанная территория Азербайджана, незаконно оккупированная Арменией.

Автор отмечает, что в то время, как администрация Дональда Трампа сократила финансовую помощь Армении на 70 процентов, поддержка Азербайджану была сокращена до 90 процентов. Вашингтон тем самым "потерял свой моральный ориентир", обделяя Азербайджан - жертву территориальной оккупации в Нагорном Карабахе - больше, чем реального оккупанта - Армению, отмечается в статье.

Кроме того, по мнению автора, тот факт, что из бюджета США было выделено 1,5 млн долларов на финансирование непризнанного образования в Нагорном Карабахе, вызывает вопрос, хоть это сравнительно и небольшая сумма для Вашингтона: "А что хотели сказать США миру этим шагом?"

"Америка финансирует оккупированную, непризнанную территорию. Армянская оккупация нарушает резолюции Совета Безопасности ООН 853, 874 и 884, а также резолюции 19/13 и 57/298 Генеральной Ассамблеи ООН, в которых Нагорный Карабах фигурирует как территория Азербайджана. Государственный департамент утверждает, что США не признает Нагорный Карабах как независимую страну, и его руководство не признано на международном уровне или Соединенными Штатами. Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Азербайджана и считают, что будущий статус Нагорного Карабаха является вопросом переговоров между сторонами", - отмечается в статье.

Однако истинная поддержка "территориальной целостности Азербайджана", по словам автора, должна повлечь за собой твердую позицию против армянской оккупации, а именно в форме прекращения финансирования Нагорного Карабаха.

Кроме того, автор статьи отмечает, что оккупированный Нагорный Карабах также получает поддержку в виде визитов американских законодателей на оккупированные территории, факты чего противоречат внешнеполитическим заявлениям США о территориальной целостности Азербайджана. В статье отмечается, что если Нагорный Карабах продолжит получать финансовую поддержку, члены Конгресса США будут продолжать считать себя в праве посещать непризнанные территории.

Автор задается вопросом, с чего США поддерживает Армению, финансируя непризнанный Нагорный Карабах, в то время, как эта страна является, по его словам, "вассалом" России, расширяющей свою сферу влияния за счет сокращения американской.

Что касается помощи Армении, то здесь США нуждаются в новом плане, который будет финансово и морально разумным, считает автор статьи.

"Кроме того, США должны послать русским сильный мессидж, отвергнув незаконные действия Армении. Прекращение финансирования Нагорного Карабаха будет иметь исключительное значение для позиции США в мире", - отмечается в статье.