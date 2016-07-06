Спецпредставитель ЕС : Альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта не существует

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберт Залбер на встрече с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване.

По информации пресс-службы МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили шаги в направлении реализации достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Спецпредставитель ЕС также подтвердил содействие ЕС усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.