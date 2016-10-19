Совет МИД ОИС принял резолюцию относительно разрушения памятников на оккупированных азербайджанских территориях

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На 43-й сессии Совета министров иностранных дел (МИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей 18-19 октября в городе Ташкент, Узбекистан, была принята резолюция относительно разрушения памятников исламской истории и культуры на оккупированных азербайджанских территориях вследствие агрессии Армении против Азербайджана.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
В резолюции утеря, уничтожение, грабеж, незаконный вывоз и присвоение культурной собственности на оккупированных азербайджанских землях отмечается как акт вандализма.
Государства-члены ОИС в очередной раз выразили уважение суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.
Было принято решение о том, что Постоянные миссии государств-членов организации при ООН в ходе голосований на Генеральной Ассамблее ООН будут полностью поддерживать территориальную целостность Азербайджана.
Армении выдвинуто требование о прекращении деятельности по представлению на международных выставках и мероприятиях наследия азербайджанской истории и культуры в качестве собственного наследия.
На 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Ташкенте Азербайджан представил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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