Состоялись похороны офицера-шехида азербайджанской армии

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Состоялись похороны офицера Вооруженных сил Азербайджана, который пал шехидом.

Как сообщает Report, Галиб Лаим оглу Зульфугарлы похоронен на кладбище села Вильван Лянкяранского района.

Напомним, что 27 марта армянские вооруженные подразделения нарушили государственную границу на территории Газахского района и попытались прорваться на территорию Азербайджана. В результате бдительности подразделений вооруженных сил Азербайджана действия врага были обнаружены и предприняты соответствующие превентивные меры. Враг вынужден был отступить.

В результате столкновений с врагом погибли офицер ВС Азербайджана лейтенант Зульфугарлы Галиб Лаим оглу и рядовой Гаджиев Гафарали Интигам оглу.