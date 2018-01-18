Сопредседатели посетят регион в Феврале

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетячт регион в начале Февраля.

Как передает Report, об этом, отвечая на вопросы журналистов, сказал минимтр Иностранных Дел Азербайджана Эльмар Мамедъаров.

«Во время встречи в Кракове сопредседатели предложили несколько креативных вариантов решения карабахского конфликта. С целью продолжить переговоры на основе этих предложений, сопредседатели планируют посетить регион в Феврале. В целом, встречи прошли в позитивном ключе. Общий подход заключается в том, чтобы для достижения продвижения в вопросе урегулирования и воцарения мира и стабильности в регионе, необходимо продолжить интенсивные, субстантивные и логические переговоры»,- сказал министр.