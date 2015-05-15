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    Сопредседатели МГ ОБСЕ проводят консультации с Италией

    Все страны Минской группы поддерживают мирное урегулирование путем переговоров

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Cопредседатели Минской группы ОБСЕ сегодня проводят консультации с официальными лицами Италии. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter cопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

    Напомним, Италия входит в состав Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

    "Все страны Минской группы поддерживают мирное урегулирование путем переговоров", - отметил Д. Уорлик. 

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