​СМИ: Население в Армении находится в тревоге, порой граничащей с паникой

Баку. 2 Апреля. REPORT.AZ/ Армянская армия понесла многочисленные потери. Как сообщяет "Репорт" со ссылкой на армянские СМИ, очевидцы в оккупированных территориях сообщают о подбитых танках вооруженных сил Армении, кроме того рассказывают о том, что видели тела армянских военнослужащих, убитых в боестолкновениях.

В Ханкенди замечена военная техника, которая выдвигается к местам сражения.

По сообщениям, мирное население находится в тревоге, порой граничащей с паникой. Население сел, близких к точкам соприкосновения войск, снимается с насиженных мест и уезжает в другие оккупированные территории, а также в Армению.

"Неожиданные масштабные военные действия выявили ряд организационных проблем с армией, ее неготовность отразить действия противника. В значительной степени это произошло по причине массового казнокрадства в армянской армии, на что недавно указывали эксперты", - пишут армянские СМИ.