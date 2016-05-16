Штайнмайер: Эскалация в Карабахе может перерасти в войну между Азербайджаном и Арменией

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Чем дольше продолжается конфликт в Нагорном Карабахе, чем интенсивнее вооружаются его стороны, тем выше риск новой эскалации, включая войну между Арменией и Азербайджаном".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил 16 мая в Вене перед встречей Минской группы глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Ожесточенные бои вдоль линии соприкосновения шесть недель назад показывают, что многолетний статус-кво является несостоятельным в долгосрочной перспективе. Чем дольше продолжается конфликт, чем интенсивнее вооружаются его стороны, тем выше риск новой эскалации, даже войны между Арменией и Азербайджаном", - сказал министр, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

По словам Штайнмайера, ОБСЕ играет важную роль в разрешении конфликта. "Франция, Россия и США пытаются в течение многих лет в качестве сопредседателей Минской группы консолидировать (решение о) режиме прекращения огня и возобновлении политического процесса. Германия, как председатель ОБСЕ, поддерживает это", - добавил он.

"По нашему мнению, цель должна заключаться в том, чтобы установить и укрепить режим прекращения огня по линии соприкосновения, согласовать меры по укреплению доверия и начать переговорный процесс. Это займет некоторое время, со дня на день решения не будет", - сказал министр.