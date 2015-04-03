Сабин Фрайзер: Учащение столкновений на границе и линии соприкосновения повышают риск полномасштабной войны

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Столкновения между Арменией и Азербайджаном приняли больший масштаб. Они происходят не только в Нагорном Карабахе, но и на границе. Это очень волнующая тенденция".

Об этом Report заявила эксперт по Южному Кавказу, старший сотрудник Атлантического Совета Сабин Фрайзер.

По ее мнению, такая тенденция повышает риск возникновения полномасштабной войны, учитывая то, что между военными двух стран нет коммуникации: "Я бы сказала, что это особый случай. Если сравнить Грузию, там имеются возможности, чтобы поговорить друг с другом. Проблема в том, что переговорный процесс (между Арменией и Азербайджаном - ред.) не продвигается хорошо, есть мало вероятности, что будет достигнуто соглашение, и это создает больше шансов для войны".

Касаясь недавних призывов включить Турцию и Германию в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, С.Фрайзер скептически отнеслась к такой перспективе: "Это зависит от обеих сторон, Армения и Азербайджан должны согласиться на это. Азербайджан больше заинтересован в увеличении числа сопредседателей, Армения же, наоборот. К сожалению, отношения между Турцией и Арменией не так хороши, особенно в этом году. Я не вижу шансов на включение Турции в качестве сопредседателя".

С.Фрайзер также провела параллели между конфликтом в Украине и его влиянием на регион Южного Кавказа. По мнению эксперта, вопрос Украины в первую очередь показал, что Россия является важным игроком в вопросе безопасности, и ее нельзя игнорировать.