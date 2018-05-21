Руководитель "АзИз": Говорящие о необходимости признания т.н. "геноцида армян" израильские политики ищут дешевый пиар

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Израильские политики, призывающие признать "геноцид армян", пытаются поднять свой упавший рейтинг.

Об этом Report заявил руководитель международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" (АзИз) Лев Спивак, комментируя призывы ряда израильских политиков признать так называемый "геноцид армян" на фоне обострения политических отношений между Израилем и Турцией.

Л.Спивак отметил, что министр образования Израиля Нафтали Беннет, который является членом правящей коалиции и призывающий к признанию "геноцида армян", к происходящим событиям не имеет отношения: "Поэтому о нем забыли. Министерство образования одно из проблемных министерств Израиля, как, наверное, и во многих других странах. Постоянно говорится о реформах образования, поднятия зарплаты, и т.д., но ничего не делается, соответственно рейтинг министра, который ничего не сделал, падает, и надо его поднимать. Ситуация со вторым выступившим по этому поводу Ави Габаем еще хуже. На данный момент он даже не депутат Кнессета, он выиграл праймериз от партии "Авода", но он еще не депутат. Когда он выиграл праймериз его рейтинги были высокими, а теперь сдуваются. Я думаю, у него не самые умные советники. Он совершает ошибку за ошибку. Вот он нашел легкий путь для пиара".

При этом, Л.Спивак подчеркнул, что глава фракции этой партии в Кнессете и глава оппозиции в парламенте Ицхак Герцог не выступил по этому поводу: "Второй номер в их совместном списке Ципи Ливни, которая кстати, не раз была в Азербайджане и любит эту страну, встречалась с президентом Ильхамом Алиевым, тоже ни слова не сказала по этому поводу. Так, что выступили в общем только два политика, которым срочно надо было что-то срочно делать со своими рейтингами, и это не означает, что они за то, чтобы это приняли. Обратите внимание, что обычно выдвигающая законопроекты о "геноциде армян" депутат и глава партии "Мерец" Заава Гальон промолчала по этому поводу, потому что понимает бессмысленность этого".