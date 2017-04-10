Российское отделение Международного Общества Прав Человека присоединилось к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент Российского отделения Международного Общества Прав Человека (МОПЧ) Владимир Новицкий сделал заявление в связи с присоединением к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу платформы, в заявлении говорится:

"Я не хочу войны и мести, я хочу мира и единства и прошу всех сложить оружие! По этой причине считаю важным скорейшее прекращение кровопролития и мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств. Также важно выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также нельзя не подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта. Армянский и Азербайджанский народы когда-то имели добрососедские отношения, которые сформировались в результате многовекового мирного сосуществования. Но в результате нерешенности конфликта, на сегодняшний день представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируются только в контексте войны. Я хочу отметить эти факты с огромным сожалением. Я полностью поддерживаю идею мирного сосуществования людей и решение затянувшихся конфликтов. Жить в мире и безопасности – это фундаментальное право Человека. По причинам указанными выше, от имени организации, которую я возглавляю, хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".