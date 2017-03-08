Президенты Франции и Армении обсудили урегулирование в Карабахе

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Президенты Франции и Армении Франсуа Олланд и Серж Саргсян на переговорах в Париже в среду обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, ситуацию на международной арене.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

"Мы затронули политические вопросы, поскольку Франция может быть полезной, в частности, в урегулировании конфликта в Карабахе. Вместе с США и Россией, Франция является сопредседателем Минской группы, мы хотим добиться необходимого политического решения (по выходу из кризиса) и избежать повторения тяжелых инцидентов, которые произошли в последние недели и месяцы", — сказал Олланд по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном в Париже.