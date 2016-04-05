Президент России по телефону поговорил с президентами Азербайджана и Армении

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин позвонил во вторник коллегам из Азербайджана и Армении Ильхаму Алиеву и Сержу Саргсяну.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава российского государства заверил, что Москва "осуществляет и будет осуществлять необходимые посреднические шаги, призванные способствовать нормализации обстановки" в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин также призвал обе стороны к прекращению огня. "Подробно обсуждено последнее развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Выразив серьезную обеспокоенность в связи с широкомасштабными вооруженными столкновениями, которые привели к многочисленным жертвам, Путин призвал обе стороны в срочном порядке обеспечить полное прекращение боевых действий и соблюдению режима перемирия", - подчеркивается в сообщении Кремля.

"Россия осуществляет и будет осуществлять необходимые посреднические шаги, призванные способствовать нормализации обстановки", - приводит слова российского лидера пресс-служба.

"Подчеркнута также важность возобновления при содействии Минской группы ОБСЕ переговорного процесса между Ереваном и Баку в целях дальнейшего поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы", - говорится в сообщении.

Президенты договорились "о продолжении контактов в различных форматах".