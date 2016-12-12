Президент Ильхам Алиев принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти.

Как сообщает Report, новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти передал главе нашего государства приветствия президента Франции Франсуа Олланда. Подчеркнув, что побывал в Азербайджане 15 лет назад, Стефан Висконти с удовлетворением отметил, что процессы стремительного развития в нашей стране за минувший период и достигнутые успехи произвели на него большое впечатление.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что Франция как сопредседатель Минской группы и впредь будет активно участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Отметив, что конфликт продолжается уже долгие годы, глава государства еще раз подчеркнул, что наша страна заинтересована в скорейшем разрешении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Франции Франсуа Олланда, просил передать его приветствия президенту Франции.