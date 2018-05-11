Президент Ильхам Алиев: Наша принципиальная позиция по нагорно-карабахскому конфликту неизменна

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Наша принципиальная позиция в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом остается неизменной".

Как сообщает Report, об этом в четверг заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что в 2003-2018 годы - за 15 лет, многие международные организации - Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европарламент, Организация исламского сотрудничества и другие организации приняли резолюции и решения, отражающие справедливую позицию Азербайджана в связи с этим конфликтом.

"Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен найти свое решение только лишь на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена, четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены. В этих резолюциях открыто указывается, что оккупационные силы должны безоговорочно покинуть оккупированные земли. Других путей решения конфликта нет. Территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров, никогда ею не была и никогда не будет. Азербайджанский народ и азербайджанское государство никогда не позволят, чтобы на азербайджанской земле было создано второе армянское государство. Если кто-то думает иначе, я считаю, что он напрасно живет иллюзиями. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена полностью и безоговорочно. Это требуют справедливость и международное право. Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана. Об этом говорит история, культура, международное право. Проведенный в Нагорном Карабахе последний надуманный "референдум" не был признан ни одной страной, ни одной международной организацией. Это еще раз свидетельствует о том, что международная общественность, все страны признают Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Мы и впредь будем усиливать свою принципиальную позицию. У Азербайджана есть достаточно возможностей как на международной арене, так и в регионе. Без нашего участия ни один проект в регионе не может быть реализован", - сказал президент страны, добавив, что чем раньше в Армении поймут это, тем быстрее будет урегулирован конфликт и в регионе будет обеспечен мир.

"Мы, в то же время проводим большую работу в мире в связи с Ходжалинским геноцидом. В последние годы более 10 стран признали Ходжалинский геноцид, являющийся невиданным злодеянием, учиненным армянами, как геноцид, и этот процесс будет продолжен. Мы построили сильную армию. Ведущие рейтинговые агентства, определяющие мощь армии, видят Азербайджанскую армию в числе 50 сильных армий. Мы знаем это и наша военная мощь растет с каждым днем. Два года назад Азербайджанская армия освободила от оккупантов часть Агдаринского, Физулинского, Джебраильского районов и на этих землях - на наших родных землях сегодня развевается флаг Азербайджана. Уверен, что придет день и Азербайджанский флаг будет поднят на всех, сегодня все еще находящихся под оккупацией территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди", - сказал президент Ильхам Алиев.