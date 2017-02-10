Президент Франции: Мы должны действовать, чтобы предотвратить столкновения в Нагорном Карабахе

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Франция несет особую ответственность за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в качестве страны-сопредседателя Минской группы вместе с США и Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на ежегодном обеде Координационного совета армянских организаций Франции.

"Мы в спешке. Мы торопимся найти решение проблемы после ужасных инцидентов 2-4 апреля прошлого года. Практически каждый день в Карабахе регистрируются случаи гибели. Таким образом, мы должны действовать, чтобы предотвратить столкновения", - подчеркнул Франсуа Олланд.

Президент Франции отметил, что он пригласил президента Армении Сержа Саргсяна в Париж для обсуждения вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Визит главы Армении во Францию запланирован на 8 марта.