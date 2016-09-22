Президент Эстонии: "Российская агрессия и "замороженный" конфликт Нагорном Карабахе продолжаются"

Баку. 22 Сентября. REPORT.AZ/ Запрет на использование силы и принцип нерушимости государственных границ лежат в сердце Устава ООН. Этот принцип был грубо нарушен Россией, однако Организация Объединенных Наций не предприняла в связи с этим никаких действий.

Как передает Report, с такими словам к делегатам 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обратился президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

«Российская агрессия в Украине продолжается. Территории Украины и Грузии по-прежнему находятся под оккупацией иностранных военных сил. "Замороженные" конфликты продолжаются в Нагорном Карабахе и Приднестровье».

Тоомас Хендрик Ильвес заявил о необходимости создания механизмов, которые позволят обеспечить соблюдение норм международного права. Он считает, что, если Организация Объединенных Наций не начнет работать в этом направлении, то она утратит свою актуальность.