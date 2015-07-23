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    ​Президент Азербайджана принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

    Состоялся обмен мнениями по вопросам нынешнего состояния и перспектив переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика (США), Игоря Попова (Россия), Жака Фора (Франция), а также специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.

    Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся нынешнего состояния и перспектив переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

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