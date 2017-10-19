Представитель правящей партии Люксембурга: Мы будем пропагандировать в Европе правду о Карабахе

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с функционером правящей Народной партии Великого Герцогства Люксембург, бывшим депутатом Жаком-Ивом Хенкесом и президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов побывали в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает Report, гостей принял начальник второго европейского управления МИД, посол Ильгар Мухтаров. Во встрече приняла участие руководитель рабочей группы по азербайджано-люксембургским межпарламентским связям Эльмира Ахундова.

Жак-ИВ Хенкес заявил, что Люксембург заинтересован в расширении связей с Азербайджаном.

Представитель правящей партии отметил, что ему стала известна правда об оккупированных территориях Азербайджана, армяно-азербайджанском конфликте: "Мы приобрели письменные материалы в связи с этим и будем широко пользоваться ими для доведения правды об Азербайджане в Европе. Мы будет пропагандировать в Европе азербайджанскую правду о Нагорном Карабахе".

Президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов предложил рассмотреть вопрос об учреждении почетного консульства Азербайджана в Люксембурге и избрания почетного консула. И.Мухтаров ответил, что доложит руководству об этом предложении.