Представитель ЕС в Азербайджане: Соблюдение режима прекращения огня представляет важное значение

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Евросоюз поддерживает мирное урегулирование всех конфликтов, так как каждая потеря и жертва при конфликте - большая трагедия".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Малена Мард.

"Верховный представитель ЕС Федерика Могерини также заявляет, что статус-кво невыгоден и непостоянен. Мы поддерживаем мирное урегулирование конфликта, а также усилия Минской группы ОБСЕ. Одним из приоритетов Евросоюза является поддержка работы Минской группы. Соблюдение режима прекращения огня представляет важное значение. Мы постараемся, чтобы сопредседатели приглашали на обсуждения обе стороны", - добавила она.