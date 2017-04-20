Председатель агентства: В результате молчания международных организаций армяне уничтожают наше материальное и нематериальное наследие

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Армения, не придавая значения международному порицанию, не хочет уходить из оккупированных азербайджанских земель. Оккупанты любым средством хотят продлить сложившуюся ситуацию".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по авторским правам Кямран Иманов.

Он отметил, что признающие территориальную целостность Азербайджана, принявшие в связи с этим решения, резолюции международные организации не оказывают влияние на Армению: "В результате молчания международных организаций наше материальное и нематериальное наследие терпит нападки, его присваивают, разрушают. Воровство армянами продолжается. Причина этого в том, что государство-оккупант хочет показать свои территориальные притязания доказательно. А это происходит за счет присвоения материального и нематериального наследия Азербайджана и соседних народов".