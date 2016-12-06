Посол США: Приоритеты США в Армении сохранятся

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Посольство США не ожидает значительных изменений в армяно-американских отношениях.

Как сообщает Report, об этом армянскому изданию Lragir.am заявил посол США в Ереване Ричард Миллз.

По его словам, новый президент США, безусловно, будет проводить свою внешнюю политику, и у него появятся новые советники, со "свежим" взглядом на отношения США и Армении.

"Но за последние 25 лет все президенты США, демократы или республиканцы, ставили в своих отношениях одну цель – содействовать становлению демократической, благополучной Армении, у которой мирные отношения с соседями. И я не думаю, что эта цель изменится", - сказал посол.

Р.Миллз отметил, что приоритеты США по части Армении сохранятся, в частности, это развитие торгово-экономических связей, укрепление в Армении демократических институтов и прозрачности.

"И что самое главное, мы продолжим работать в контексте Минской группы ОБСЕ над поиском путей мирного карабахского урегулирования. Задача нашего посольства – представить новой администрации США значимость отношений с Армении, обосновать, чем они важны, и в ближайшие месяцы мы займемся этим", - подчеркнул американский дипломат.