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    Посол: Франция рассматривает возможность встречи президентов как шанс на пути урегулирования конфликта

    Франция всегда заявляла о готовности организовать и принять встречу президентов Армении и Азербайджана

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Франция всегда заявляла о готовности организовать и принять встречу президентов Армении и Азербайджана, чтобы содействовать поиску решения нагорно-карабахского конфликта".

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

    Французский дипломат подчеркнул, что работа проводится в тесном сотрудничестве с российским и американским коллегами. "Президент Олланд на полях саммита в Варшаве встретился с коллегами Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. Естественно, на повестке встреч был вопрос урегулирования конфликта", - напомнил посол.

    По его словам, Франция рассматривает возможность встречи как шанс на пути урегулирования конфликта.

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