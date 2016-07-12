Посол: Франция рассматривает возможность встречи президентов как шанс на пути урегулирования конфликта

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Франция всегда заявляла о готовности организовать и принять встречу президентов Армении и Азербайджана, чтобы содействовать поиску решения нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

Французский дипломат подчеркнул, что работа проводится в тесном сотрудничестве с российским и американским коллегами. "Президент Олланд на полях саммита в Варшаве встретился с коллегами Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. Естественно, на повестке встреч был вопрос урегулирования конфликта", - напомнил посол.

По его словам, Франция рассматривает возможность встречи как шанс на пути урегулирования конфликта.