Посол Азербайджана: Мы устали ждать, и хотим решения карабахского конфликта

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Москва. 6 июля. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках международного права.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу на церемонии почтения памяти двухлетней Захры, погибшей 4 июля при обстреле армянами села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

По словам азербайджанского дипломата, армянская сторона совершила чудовищное деяние в отношении азербайджанского ребенка.

"Когда умирают солдаты, воины, то это еще как-то можно понять – они осознанно отдают свои жизни во имя свободы своей Родины. Но это трагедия, когда погибают ни в чем не повинные мирные граждане, еще трагичнее, если это дети", - сказал посол.

Он напомнил, что это не первый факт, когда в Нагорном Карабахе в отношении детей совершались подобные преступления.

"Армяне и раньше подбрасывали бомбы внутри игрушек. Несколько азербайджанских детей подорвались на минах, собирая эти игрушки. К сожалению, тогда мы не обратили внимание мировой общественности на эти факты", - добавил П.Бюльбюльоглу.

"Люди моего поколения устали ждать, и мы хотим решения нагорно-карабахского конфликта", - заявил посол.

Вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 г.р. погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями. По данному факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса: 116.0.6 (осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, ясно видимые и различимые, в том числе особо охраняемые, исторические, религиозные, учебные объекты, объекты искусства, научные, благотворительные, медицинские объекты или места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) 29,120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 120.2.12-ой (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), ведется следствие.