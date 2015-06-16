​Песков: Путин и Алиев затрагивали тему карабахского урегулирования

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев затрагивали на переговорах в Баку вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Однако он не рассказал о деталях обсуждения. "Главным образом лидеры обсуждали двусторонние российско-азербайджанские отношения, они абсолютно многовекторные, многогранные. Карабахская тематика затрагивалась", - отметил представитель Кремля.

Владимир Путин 12-13 июня находился с визитом в Баку.