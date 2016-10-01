Папа Франциск призвал к разрешению конфликтов на Кавказе

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск в первый день визита в Грузию призвал политиков в регионе к разрешению существующих конфликтов.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, в пятницу понтифик на встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Тбилиси сказал, что никакое этническое, языковое, религиозное или политическое отличие не может быть использовано для того, чтобы превращать "конфликты в бесконечные трагедии".

Франциск также призвал соблюдать "суверенитет и права каждого государства в рамках международного права". Папа пожелал успеха и процветания Грузии на пути мира и развития. По его словам, у этого пути есть и обязательные условия - это "мирное сосуществование между народами и странами в регионе, а для этого необходимо укрепление доверия и уважения между ними".