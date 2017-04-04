ОБСЕ проведет мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 5 апреля на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Гараханбейли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Питер Шведберг, Саймон Тиллер и руководитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник Ганс Лампалзер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Патрик Фаррелли.