Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Напряженность на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск продолжается.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, за прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 101 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили из министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Беркабер Иджеванского района, селах Шаваршан, Барекамаван Ноемберянского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гызылгаджили, Фарахли, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Гызылоба, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Шураабад, Сарыджалы, Джавахирли, Юсифджанлы, Новрузлу, Гарагашлы, Кянгярли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.