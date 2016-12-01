Налбандян заявил, что не исключает встречу в Гамбурге с Эльмаром Мамедъяровым

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что не исключает, что может встретиться в Гамбурге с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Не исключаю, но пока такой договоренности нет. Пока не утверждено", - сказал Э.Налбандян в эфире радиостанции "Свобода".

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что планируют встречи в рамках СМИД ОБСЕ в Гамбурге 8-9 декабря. Глава МИД Азербайджана Э.Мамедъяров в свою очередь заявлял о готовности встретиться в Гамбурге в рамках этого мероприятия, однако отметил "от армянской стороны ответа пока не поступало".