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    Налбандян заявил, что не исключает встречу в Гамбурге с Эльмаром Мамедъяровым

    Глава МИД Армении: Пока такой договоренности нет

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что не исключает, что может встретиться в Гамбурге с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Не исключаю, но пока такой договоренности нет. Пока не утверждено", - сказал Э.Налбандян в эфире радиостанции "Свобода".

    Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что планируют встречи в рамках СМИД ОБСЕ в Гамбурге 8-9 декабря. Глава МИД Азербайджана Э.Мамедъяров в свою очередь заявлял о готовности встретиться в Гамбурге в рамках этого мероприятия, однако отметил "от армянской стороны ответа пока не поступало".

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