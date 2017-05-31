На линии фронта захвачено устройство видеонаблюдения ВС Армении

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана специальным способом было захвачено устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций противника, расположенных на линии противодействия армяно-азербайджанских войск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе предварительного расследования было установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом.

Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии противостояния войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются ни чем иным как мифом и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию.