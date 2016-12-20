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    На государственной границе Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники Жири Аберле и Саймон Тиллер

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 21 декабря в направлении Газахского района на государственной границе Азербайджана и Армении планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Саймон Тиллер.

    Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика, Христо Христов и Питер Шведберг.

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