Минобороны Азербайджана: В боях армяне потеряли многочисленную живую силу и военную технику, погибли 3 азербайджанских военнослужащих

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на одностороннее прекращение Вооруженными силами Азербайджана операций, контратаки и ответных мер против врага на линии фронта, начиная с 3 апреля, армянская сторона продолжает обострять ситуацию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, вражеская сторона в целях возвращения потерянных позиций нападает на азербайджанские позиции в направлении Агдере-Тертер и Ходжавенд-Физули и подвергает интенсивному обстрелу жилые пункты поблизости от линии соприкосновения войск.

Вчера днем и ночью в боях армяне потеряли многочисленную живую силу и военную технику.

В столкновениях с врагом погибли 3 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и семьям военнослужащих, погибших в боях с врагом.