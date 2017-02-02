МО: Информация армянской стороны о потерях ВС Азербайджана на линии фронта ложная

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Распространенная армянской стороной информация о якобы провокации со стороны подразделений Вооруженных сил Азербайджана, совершенной на линии фронта 1-го февраля и о потерях, является ложью.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что на линии фронта не было никаких активных боевых столкновений.

Что касается Эльнура Гусейнзаде, то он во время службы систематически нарушал воинскую дисциплину, не выходил на службу, а впоследствии был демобилизован из рядов Вооруженных сил, и в настоящее время не состоит в рядах Вооруженных Сил Азербайджана.