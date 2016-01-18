МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 115 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 115 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, селах Довех, Барекамаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гызылгаджилы, Кямярли, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Кянгярли, Джавахирли, Сарыджалы, Гарагашлы, Шураабад, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 116 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.