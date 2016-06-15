Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 18 раз за сутки

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 18 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, с позиций в селах Чинари и Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агбулаг и Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций вблизи сел Горган, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.