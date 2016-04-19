Минобороны Азербайджана: На поле боя обнаружено тело последнего пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 19 апреля при посредничестве Международного комитета Красного Креста и представителей ОБСЕ были возобновлены поиски пропавших на поле боя военнослужащих.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства обороны, на ранее неоднократно проверенной территории сегодня было обнаружено и взято тело нашего военнослужащего: "Это дает основание предположить, что тело было ранее обнаружено армянской стороной и по неизвестным причинам вражеская сторона держала тело у себя и не информировала об этом ни посредников, ни азербайджанскую сторону. После распространения официальной информации о возобновлении поисков 19 апреля, армянская сторона сразу же подкинула тело на место, где ранее проводились поиски. В настоящее время выясняют при каких условиях и когда погиб наш военнослужащий, судмедэкспертиза занимается уточнением вопроса, подвергали ли его пыткам, проводятся необходимые процедуры".