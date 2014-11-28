Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 51 раз

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 51 раз за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Айгепар и Мосесгех Бердского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Алибейли, Хаджиалылы Товузского района, а также с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района - позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Барекамаван и Воскепар Ноембрянского района - позиции в селах Ашагы Эскипара и Гаймайглы Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Чилябюрт, Гейарх, Гызыл Оба Тертерского района, Кенгерли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Новрузлу, Шихлар, Марзили, Джавахирли, Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Сейидахмедлы, Ашагы Вейсаллы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Горанбойского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.