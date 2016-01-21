​Минобороны Азербайджана: Потери вражеской стороны в 2015 году превышают 276 человек

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к информации, распространенной официальным представителем минобороны Армении по поводу того, что якобы за 2015 год потери армянских вооруженных сил составили 57 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, заявление армянской стороны несерьезное и фальшивое: "Так, данная статистика совершенно не совпадает с передаваемыми армянами в течение года официальными сообщениями. Согласно данным, взятым исключительно из армянских СМИ, в 2015 году с вражеской стороны погибли 83, было ранено более 100 человек".

Минобороны Азербайджана отмечает, что при составлении статистических данных должны также учитываться потери среди призывников из Нагорного Карабаха, вооружаемого в принудительном порядке и размещаемого в окопах гражданского населения и доставляемых с горячих точек наемников: "Если подсчитать скрываемые от армянской общественности статистические данные, полученные из различных источников, получается устрашающая цифра. Даже по предварительному подсчету, потери вражеской стороны за 2015 год превысили 276 человек.

2016 год враг также начал с потерь. Армяне поручили приказ скрывать потери и преступления и пытаются принять меры в этом направлении.

Представляем вниманию читателей лишь один тщательно скрываемый армянами факт. Так, командирам приказали не разглашать инцидент, произошедший 19 января в 17.20. В этот день призванный на воинскую службу в 2014 году солдат Вооруженных сил Армении, служащий в артиллерийской дивизии, Аветисян Эдгар Вартанович в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение в правую руку и был госпитализирован".