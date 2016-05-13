​Минобороны: Армяне приступили к обстрелу населенного пункта Тертера из 120-мм минометов

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ 13 мая начиная с 18:20 армянские вооруженные формирования приступили к обстрелу из 120-мм минометов территорию села Газъян Тертерского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Согласно информации, в соответствии с оперативной обстановкой Вооруженные силы Азербайджана принимают необходимые меры и наносят ответные удары по огневым точкам врага.

"Вся ответственность за дальнейшие последствия подобных диверсий падает на криминальный военно-политический режим Армении", - заявили в министерстве обороны.