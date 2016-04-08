Главы МИД стран СНГ заявили о необходимости соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел государств-членов СНГ заявили о необходимости соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении по итогам заседания СМИД СНГ, прошедшего сегодня в Москве.

В заявлении министры призвали стороны конфликта строго соблюдать режим прекращения боевых действий и проявить сдержанность с целью недопущения новых человеческих жертв.

Главы МИД СНГ также заявили о необходимости предпринять меры для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и активизации усилий по мирному урегулированию конфликта на основе принципов, определенных Минской группой ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что в СНГ с глубокой озабоченностью воспринимают эскалацию на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.