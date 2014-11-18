​Министр Великобритании по делам Европы встретился с сопредседателем МГ ОБСЕ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон встретился в Лондоне с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Пьером Андрё.

Как сообщает Report, на встрече была обсуждена текущая ситуация вокруг переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.

Напомним, что в конце октября британский министр провел встречу с американским сопредседателем МГ ОБСЕ Джеймсом Уорликом. В начале ноября Д.Лидингтон посетил Армению и Азербайджан. Одной из основных тем обсуждения в ходе визита стало нагорно-карабахское урегулирование.