Министр обороны Грузии назвала разговор Керри и Лаврова о Карабахе "дающим надежду"

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Тина Хидашели назвала "дающим надежду" разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы надеемся, что процесс переговоров, который ведётся в разных столицах европейских стран, завершится успешно. Распространенная информация о разговоре госсекретаря США и главы МИД России также была дающая надежду. Всем хорошо известно, что именно в таком формате и во время такого диалога есть возможность найти золотой выход, который обеспечит стабильность", - заявила Хидашели журналистам.

По ее словам, "главная задача Грузии - это сделать все, в первую очередь, для стабильности региона".

"Поэтому мы обратились к международному содружеству, чтобы принять все меры, в первую очередь, для прекращения огня. Это главная задача для любых переговоров", - отметила министр обороны Грузии.