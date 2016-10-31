Министр обороны Азербайджана: Армения, осуществляя диверсии на линии противостояния войск, обостряет обстановку

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 31 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой заместителем помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Майклом Карпентером.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Проинформировав гостя о военно-политической ситуации в регионе, министр обороны особо подчеркнул, что Армения представляет реальную угрозу стабильности на Южном Кавказе. Министр отметил также, что Армения не соблюдая нормы и принципы международного права, продолжает оккупировать территории Азербайджана и, несмотря на посреднические усилия, осуществляя диверсии на линии противостояния войск, обостряет обстановку.

В тоже время, министр рассказал о программах военного сотрудничества между Азербайджаном и США, в том числе о достижении в рамках НАТО оперативного взаимодействия между Вооруженными силами Азербайджана и странами-членами и партнерами альянса, а также о вкладе, вносимом Азербайджаном в небоевую миссию, проводимую в Афганистане.

М.Капенер, в свою очередь, выразил уверенность в том, что правительство США заинтересовано в расширении и укреплении сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности и обороны и продолжит деятельность в этом направлении в будущем. Высоко оценив боеготовность азербайджанской армии, гость особо отметил, что личный состав оснащен современным и новым вооружением, и в состоянии быстро реагировать на любые угрозы.

На встрече, представляющей взаимный интерес, были обсуждены перспективы расширения двусторонних военных связей между странами, в том числе, сотрудничество в сфере безопасности и обороны, а также вопросы военного образования и медицинской подготовки.