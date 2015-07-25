​Министерство обороны выразило отношение к распространившейся информации о ранении 8 военнослужащих

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к информации о том, что 40 военнослужащих страны попали в окружение, а 8 человек были ранены.

Как сообщает Report, в распространенном пресс-службой министерства заявлении отмечается, что данная информация не соответствует действительности.

"Некоторые электронные СМИ распространили провокационную и ложную информацию о ранении 8 военнослужащих. В распространенной информации также отмечается, что якобы 40 наших военнослужащих попали в окружение, но затем им удалось выйти из осады.

Очень жаль, что подобная информация, преднамеренно распространенная органами спецслужб Армении и хакерами, была размещена и некоторыми местными электронными СМИ, которые поддавшись на ложь врага, занимаются распространяем среди общественности не соответствующий действительности информации.

В очередной раз хотим сказать, что при распространении информации о любых происходящих на фронте событиях, необходимо уточнять ее, связавшись с министерством обороны", - отмечается в заявлении министерства.