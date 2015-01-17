​Министерство обороны: Вооруженные силы Азербайджана готовы дать достойный отпор любым проискам врага

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Информация в электронных СМИ Армении о том, что якобы была попытка совершения провокации со стороны вооруженных сил Азербайджана на фронте, и будто бы понеся потери они отступили назад, очередная выдумка армянской стороны и не имеет под собой никаких оснований". Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством обороны Азербайджана заявлении.

Минобороны заявляет, что вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта и готовы дать достойный отпор любым проискам врага.