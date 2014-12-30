​Министерство обороны Азербайджана: На различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 58 раз

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 58 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Агбулаг Товузского района с территории села Чинари Бердского района, позиции наших войск на безымянных высотах Газахского района с позиций в селе Возашен Иджеванского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись сёла Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Марзили, Сарыджалы, Шихлар, Джавахирли, Кенгерли, Шураабад, Новрузлу Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Горган Ашаги Сейидахмедли Физулинского района. Позиции наших вооруженных сил подвергнуты обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского, Джабраильского и Физулинского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем.