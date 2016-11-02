Министерство обороны Азербайджана: Армянская сторона целенаправленно обостряет обстановку на фронте

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В ночь на 2-е ноября армянские вооруженные подразделения вновь обстреляли позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в северо-западном направлении фронта, из 60 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Ответным огнем противник был подавлен.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за целенаправленное обострение обстановки на линии соприкосновения войск полностью ложится на криминальный военно-политический режим Армении.