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    ​МИД: Россия убеждена, что сторонам карабахского конфликта необходимо возобновить переговоры

    Мария Захарова назвала принципиально важным необходимость активизации работы по снижению военных рисков

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Сторонам нагорно-карабахского конфликта сейчас требуется проявлять сдержанность и вести диалог по восстановлению стабильности".

    Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поездку главы ведомства Сергея Лаврова в Ереван для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования.

    "Мы твердо убеждены в том, что сторонам необходимо возобновить переговорный процесс, который будет направлен на достижение устойчивого, мирного урегулирования", - заявила М.Захарова.

    Она назвала "принципиально важным" необходимость активизации работы по снижению военных рисков на основе имеющихся договоренностей.

    "Вновь подтверждаем готовность в качестве международного посредника во взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ оказывать сторонам все необходимое содействие в реализации этой цели", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

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